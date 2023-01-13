Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спасатели продлили штормовое предупреждение о сильном ветре в Свердловской области. По данным ГУ МЧС по Свердловской области, 14 января в некоторых местах региона его скорость будет достигать 25 метров в секунду.

- В связи с неблагоприятными погодными явлениями мы рекомендует гражданам соблюдать меры безопасности, - уточнили в ведомстве.

Спасатели отметили, что если шквалистый ветер застал вас на улице, то нужно находиться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев, рек и озер.

Также опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. О возникновении происшествий необходимо сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101».