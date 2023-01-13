Задержать подозреваемую удалось на месте преступления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге арестовали на два месяца 42-летнюю Татьяну К. Как стало известно «КП-Екатеринбург», женщину обвинили в убийстве своего 49-летнего гражданского мужа Вадима. По версии следствия, вечером 6 января женщина зарезала сожителя в результате ссоры. У пары осталась пятилетняя дочка.

Примечательно, что о случившемся Татьяна сообщила не в полицию, а соседке. Жительница дома № 7/2 на Советской позвонила по номеру «112».

- Татьяна сказала соседке, что нашла отца своего ребенка мертвым. Когда полиция приехала, то стало понятно, что никакой тайны в случившемся нет. Татьяна была сильно пьяна. Потом сказала, что они с Вадимом выпивали вдвоем, - рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

В Кировском суде пояснили, что обвиняемую в убийстве арестовали до 6 марта 2023 года. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы. Стоит отметить, что Татьяна уже была судима за нанесение тяжких травм и мошенничество.

- У Татьяны действительно были проблемы с алкоголем. Два года назад у нее умерла мать. Насколько мне известно, дочка Тани и Вадима сейчас живет у ее тети в Москве. Таню же давно лишили материнских прав, - добавила знакомая арестованной.

На момент публикации получить комментарий в СУ СКР по Свердловской области не удалось. Ранее мы рассказывали о жителе ЖБИ, который напился до смерти в канун Нового года.

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