В Нижнем Тагиле первоклассница получила травму челюсти во время продленки в школе

Инцидент произошел 12 января в спортивном зале школы № 23
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Тагиле первоклассница получила травму челюсти во время продленки. Инцидент произошел 12 января в спортивном зале школы № 23.
- Во время проведения подвижных игр с использованием инвентаря, в том числе при работе на шведской стенке, девочка получила травму. Предварительно, у ребенка повреждена челюсть, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В ведомстве начали проверку, в ходе которой дадут оценку на предмет соблюдения администрацией образовательного учреждения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
Напомним, ранее прокуратура Асбеста организовала проверку в школе № 16, где вечером 12 октября второклассник разбил голову. Мальчик выбежал из столовой и начал прыгать по лестнице. Ребенок поскользнулся и ударился головой.