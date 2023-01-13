В Нижнем Тагиле первоклассница получила травму челюсти во время продленки в школе

Инцидент произошел 12 января в спортивном зале школы № 23 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле первоклассница получила травму челюсти во время продленки. Инцидент произошел 12 января в спортивном зале школы № 23.

- Во время проведения подвижных игр с использованием инвентаря, в том числе при работе на шведской стенке, девочка получила травму. Предварительно, у ребенка повреждена челюсть, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ведомстве начали проверку, в ходе которой дадут оценку на предмет соблюдения администрацией образовательного учреждения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Напомним, ранее прокуратура Асбеста организовала проверку в школе № 16, где вечером 12 октября второклассник разбил голову. Мальчик выбежал из столовой и начал прыгать по лестнице. Ребенок поскользнулся и ударился головой.