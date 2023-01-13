Более 20 млрд рублей налогов выплатила СвЖД в бюджеты и внебюджетные социальные фонды в 2022 году

Фото из архива РЖД

В 2022 году Свердловская железная дорога, включая структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД» на полигоне дороги, перечислила в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды 21,5 млрд рублей.

В региональные и местные бюджеты магистраль перечислила 11,3 млрд рублей, в том числе в бюджеты субъектов:

в бюджет Свердловской области 4,4 млрд рублей;

в бюджет Пермского края 1,8 млрд рублей;

в бюджет Тюменской области 1,9 млрд рублей;

в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 2,1 млрд рублей;

в бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 1,1 млрд рублей.

При этом ОАО «РЖД» остается крупнейшим заказчиком для промышленности регионов. В 2022 году для нужд холдинга «РЖД» приобретена продукция предприятий Свердловской, Тюменской областей и Пермского края на общую сумму порядка 54 млрд рублей (включая покупку современного подвижного состава).

Свердловская железная дорога является основой транспортной системы Пермского края, Свердловской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и обслуживает территорию площадью 1,8 млн кв. км (10% территории Российской Федерации) с населением более 10,5 млн человек (7% населения страны).