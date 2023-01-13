Жители Екатеринбурга, прогуливавшие школу, зарабатывают больше отличников

Больше всего злостных прогульщиков - среди системных администраторов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга, когда-то прогуливавшие школу, сейчас зарабатывают больше отличников. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, опросив горожан.

- По правде говоря, из школьных прогульщиков нередко выходит что-то дельное. И дело тут, видимо, в умении расставлять приоритеты и «не загнать себя», - рассказали в пресс-службе сервиса. - Среди екатеринбуржцев с зарплатой от 80 тысяч рублей бывших школьных прогульщиков больше, чем среди тех, чей заработок ниже.

Так, среди главных бухгалтеров часто пропускали уроки 11%, время от времени - 28%. Руководители тоже, как показал опрос, в школьные годы прогуливали занятия. По данным исследования 9% не ходили в школу часто и 43% иногда. Больше всего же злостных прогульщиков - среди системных администраторов (17%).

В целом опрос показал, что 54% горожан когда-то да прогуливали уроки, причем каждый двадцатый делал это часто. Еще 49% екатеринбуржцев ответили, что пропускали занятия иногда.

Интересно, что мужчины Екатеринбурга, по данным SuperJob, оказались более злостными прогульщиками, чем женщины.