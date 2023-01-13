В Нижнем Тагиле муж умершей матери двоих детей признан потерпевшим по уголовному делу

По словам мужа, женщина жаловалась на сильные боли, но врачи не делали ей никаких операций . Фото: предоставил Андрей Бурухин

В Нижнем Тагиле муж умершей матери двоих детей Андрей Бухурин признан потерпевшим по уголовному делу. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала юрист Юлия Липинская.

- 12 января мы явились с Андреем в СК по Ленинскому району города Нижний Тагил. Он был признан потерпевшим по уголовному делу по факту смерти его жены Светланы, а также допрошен в качестве потерпевшего, - пояснила она.

По словам Андрея, 35-летняя мать двоих детей еще 15 декабря начала жаловаться на сильные боли в животе, но врачи Демидовской больницы, в которой находилась женщина, убеждали ее, что медицинское вмешательство не требуется. Однако 17 декабря ее состояние ухудшилось, и женщину, наконец, перевезли в Областную клиническую больницу № 1 в Екатеринбурге. 18 декабря Светлане сделали операцию, но спустя три дня Андрею сообщили о том, что женщина умерла.

Ранее по обращению Андрея дело на контроль взял Глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Юлия Липинская также сообщила, что от Прокуратуры Ленинского района НижниегоТагила пришел ответ о том, что обращение Александра Бурухина по факту возможных противоправных действий (бездействий) со стороны медицинского персонала ГАУЗ СО «Демидовская городская больница» направлено в адрес Министра здравоохранения Свердловской области, для проведения проверки.

- Ответов по результатам проверочных мероприятий мы не получали, - уточняетюрист.

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