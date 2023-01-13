В Екатеринбурге прошло прощание с конструктором Павлом Камневым

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге утром 13 января прошло прощание с конструктором Павлом Камневым. Как пишет ЕАН, провожали изобретателя в последний путь в Государственном академическом театре драмы в закрытом режиме, то есть журналистов на него не пускали. По данным издания, на прощание должны были приехать федеральные чиновники, руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ и заслуженные ученые.

- Павел Иванович - соавтор более 300 научно-технических отчетов и 19 изобретений, реализованных в разработках АО «ОКБ «Новатор», - рассказывали в пресс-службе администрации города.

Почетному гражданину города и области Павлу Камневу было 85 лет. Он являлся доктором технических наук, членом-корреспондентом Российской академии ракетно-артиллерийских наук, дважды лауреатом Государственной премии РФ в области науки и техники.