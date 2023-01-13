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НовостиОбщество13 января 2023 7:31

Двор усадьбы Волкова в Екатеринбурге застроит компания из Тюмени

Флигель усадьбы начали сносить в новогодние праздники
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Правила землепользования позволяют возвести во дворе усадьбы примерно 14 тысяч квадратных метров жилья

Правила землепользования позволяют возвести во дворе усадьбы примерно 14 тысяч квадратных метров жилья

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двор усадьбы Волкова на Куйбышева в Екатеринбурге застроит компания из Тюмени «Ньютон». Об этом сообщает «РБК-Екатеринбург». По данным издания, застройщик до сих пор не обозначил планы на участок. На сайте «Ньютона» при этом указано, что продажи квартир в жилом комплексе в Екатеринбурге начнутся в 2023 году.

Ранее мы писали, что на месте дома Волкова разрешили построить жилые многоэтажки. Мэр Алексей Орлов подписал постановление о смене статуса земли. Теперь правила землепользования позволяют возвести на том месте примерно 14 тысяч квадратных метров жилья.

Кстати, дом Волкова имеет статус объекта культурного наследия. Однако охранным статусом обладают только северный флигель и главный дом усадьбы. Западный флигель памятником не стал. В начале января его начали сносить.