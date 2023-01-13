Под Екатеринбургом водитель ВАЗ насмерть сбил пешехода

Водитель не видел пешехода на темной дороге Фото: УГИБДД Свердловской области

Под Екатеринбургом 12 января в полдвенадцатого ночи водитель ВАЗ насмерть сбил пешехода. Мужчина скончался до приезда медиков скорой помощи.

- Предварительно установлено, что мужчина, 2001 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 21093, двигаясь со стороны Верхней Пышмы в направлении поселка Красный, допустил наезд на 58-летнего мужчину-пешехода, находившегося на проезжей части без цели ее перехода, - рассказали в УГИБДД Свердловской области.

Водитель сообщил инспекторам ГИБДД, что ехал со скоростью около 80 км/ч и в какой-то момент неожиданно почувствовал удар. После этого он понял, что сбил человека. Пешехода, как заверил водитель, он не видел, так как в темное время суток участок дороги, на котором произошло ДТП, не освещается. Световозвращающих элементов при этом на пешеходе не было.

Фото: УГИБДД Свердловской области

Известно, что водитель отечественного автомобиля имеет стаж вождения чуть менее трех лет, ранее к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался четыре раза. Медосвидетельствование показало, что он был трезв.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам при нахождении на трассах в темное время суток соблюдать ПДД, двигаться по обочине дороги навстречу транспорту, на одежде иметь световозвращающие элементы. Водителям же необходимо соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными на загородных дорогах.