Роспотребнадзор Свердловской области выявил рост ОРВИ и гриппа

Вакцинированных от гриппа было 16 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Роспотребнадзора Свердловской области выявили значительный рост заболеваемости в период после новогодних праздников. По данным ведомства, в период с 9 по 13 января выявлено свыше 30 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппа.

- В новогодние праздники было снижение заболеваемости. Люди с легкой формой не обращались за медицинской помощью. За прошедшие четыре рабочих дня было выявлено более 37 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Это на 32% выше среднего многолетнего уровня заболеваемости. Среди заболевших было 16 человек, которые вакцинировались от гриппа, - рассказала заместитель Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева.

Специалисты ведомства также отмечают, что заболеваемость будет расти. Новый подъем заболеваемости может быть связан с появлением нового штамма COVID-19 субварианта омикрон, который носит название «Кракен».