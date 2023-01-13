В Полевском пожарные спасли мужчину из горящей квартиры

В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 11 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Полевском утром 13 января произошел пожар в квартире на втором этаже четырехэтажного дома на улице Свердлова. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания эвакуировались пять человек, из них два ребенка. Прибывшие на место пожарные спасли из горящей квартиры мужчину. Они надели на него маску дыхательного аппарата и вывели его на улицу.

- В 04:35 поступило сообщение о пожаре. На площади один квадратный метр повреждено домашнее имущество в квартире. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 11 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожарным удалось локализовать огонь в 04:41. Еще через минуту открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 05:05.

Напомним, в Камышлове дознаватели МЧС и следователи СК устанавливают причины пожара на улице Высокой, который унес жизни трех мальчиков. Частный дом вспыхнул вечером 11 января, когда дети были дома одни.