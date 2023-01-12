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НовостиПроисшествия12 января 2023 20:51

В Нижнем Тагиле в произошел пожар в пятиэтажке

Спасатели потушили огонь за две минуты
Дарья ЧИПУРИНА
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Нижем Тагиле в многоквартирном доме произошел пожар. Сообщение в МЧС о возгорании в пятиэтажке на улице Орджоникидзе поступило 12 января в 19:21.

- На площади шести квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире на пятом этаже муниципального пятиэтажного жилого дома, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

На место прибыли пять пожарных машин вместе с восемнадцатью спасателями. Им удалось потушить огонь за две минуты.

Сотрудники МЧС напомнили, что в квартире нельзя перегружать электросеть и оставлять электронные приборы в режиме ожидания. Также важно держать пожароопасные предметы подальше от детей.

Днем 12 января в Екатеринбурге загорелся автомобиль. В Железнодорожном районе на дороге вспыхнула «Газель». В тушении пожара были задействованы две единицы техники и одиннадцать человек личного состава.