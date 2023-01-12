В Екатеринбурге завершились поиски пропавшей 40-летней женщины

К счастью, ее удалось найти живой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге волонтеры отряда «Прорыв» завершили поиски 40-летней Инны Германовны Безукладниковой. Последний раз женщину видели 11 января в Октябрьском районе уральской столицы. К счастью, ее удалось найти живой.

- Найдена, жива! Всем огромное спасибо за помощь в поиске, - сообщили в поисковики.

Ранее полицейские нашли женщину из Тавды и ее детей, которые пропали накануне, 10 января. Напомним, мама вместе с сыновьями выехала из дома на машине и оставила автомобиль Nissan Note в центре города. Как оказалось, полицейские нашли женщину у подруги. Об этом сообщил глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.

- Пропавшую нашли в своем городе живую и здоровую. Она была в квартире у знакомой. Ее муж до этого сообщил полицейским недостоверную информацию о том, где она может находиться, - рассказал «КП-Екатеринбург» полковник Горелых.