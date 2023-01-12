Ремонт сквера завершится осенью 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

На благоустройство Нижне-Выйского сквера в Нижнем Тагиле выделят больше 99 миллионов рублей. Ремонтные работы в парке по улице Верхняя Черепанова, 44 начнутся уже весной этого года, а закончатся осенью. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

Проект реконструкции разработал специалист МБУ «Тагилгражданпроект». По плану детскую площадку перенесут в центр парка, а также установят уличные тренажеры. В сквере заменят асфальтовое покрытие и высадят больше деревьев и кустарников.

- Появится новое освещение и камеры видеонаблюдения, парковки. Общая площадь благоустройства составит 3,56 гектаров, - отметили в администрации.

В Нижне-Выйском сквере появится арт-объект «Паровоз Черепановых», посвященный 190-летию построения первого русского паровоза. Его создадут уральские мастера.

Напомним, что именно эта территория победила в общественном голосовании. За благоустройство этого объекта проголосовали почти 30 тысяч тагильчан.