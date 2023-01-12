В Екатеринбурге полицейские поймали парня, вынесшего из продуктового товар на 20 тысяч

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские поймали парня, который вынес из продуктового магазина товара на 20 тысяч рублей и сбежал. Инцидент произошел еще в ночь на 29 октября прошлого года. Парень проник в павильон на улице Уральской, набрал еды и сбежал.

- Прибывшие на место происшествия полицейские опросили персонал магазина и начали оперативно-розыскные мероприятия по изобличению предполагаемого злоумышленника. В результате сыщикам удалось установить личность подозреваемого, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Задержанный 26-летний молодой человек уже имел проблемы с законом и был судим за кражу и грабеж. По предварительным данным, он продал всю свою добычу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полицейские проверяют его на причастность к иным аналогичным преступлениям на территории города.