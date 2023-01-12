На Урале инспекторы ДПС дважды за сутки помогли автомобилистам, застрявшим на заснеженной трассе

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На Урале инспекторы ДПС капитан Игорь Симонов и лейтенант Сергей Бахмутов за сутки дважды пришли на помощь автомобилистам, которые застряли на заснеженной трассе в мороз. Спасенными оказались семьи из Волчанска и Краснотурьинска.

В первый раз полицейские, патрулируя трассу под Серовом, заметили на обочине ВАЗ-2115, машина была на «аварийке». В салоне сидела семейная пара с ребенком, они рассказали, что двигатель легковушки заглох из-за низкой температуры.

- Подоспевшие вовремя автоинспекторы отбуксировали легковой автомобиль до места проживания семьи. Удостоверившись, что мужчине, женщине и их ребенку, ничего не угрожает, полицейские вернулись на маршрут, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

Через несколько часов этому же экипажу поступил сигнал о водителе Lada Granta, машина которого сломалась, а эвакуатор отказался приехать на место.

- С помощью патрульного автомобиля сотрудники Госавтоинспекции взяли на буксир автомобиль «Лада» и доставили семью к месту проживания, в Краснотурьинск, - добавили в областной Госавтоинспекции.