В Екатеринбурге парень с пистолетом в руках ограбил таксиста

31-летний пострадавший обратился в полицию и рассказал, что все произошло в ночь на 7 января Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге молодой человек с пистолетом напал на таксиста. 31-летний пострадавший обратился в полицию и рассказал, что в ночь на 7 января он выполнял заказ в сторону микрорайона Вторчермет.

При этом пассажир в течение нескольких часов раз за разом менял адрес конечного пункта назначения, заставляя водителя катать клиента практически по всему городу.

- Вскоре они остановились на улице Дорожной, где, по словам пассажира, в гостях у друзей находился его приятель. К этому моменту сумма оплаты за проезд составила порядка пяти тысяч. Однако, парень, выйдя из машины, поспешил удалиться, - уточнили в УМВД по Екатеринбургу.

Водитель быстро догнал клиента, однако в это же время на улицу выбежал его приятель с пневматическим пистолетом и отобрал у него два телефона общей стоимостью 16 тысяч.

- Злоумышленников оказался 27-летний местный житель, ранее судимый за кражу и грабеж. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой с применением оружия», - добавили в полиции.