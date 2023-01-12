Уральские предприятия ЕВРАЗа подтвердили соответствие энергоменеджмента международному стандарту ISO 50001:2018

Управление ЕВРАЗ НТМК. Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ НТМК

ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК прошли аудит соответствия системы энергоменеджмента требованиям стандарта ISO 50001:2018.

На ЕВРАЗ Качканарском горно-обогатительном комбинате аудиторы побывали на обогатительной фабрике, фабрике окускования, в энергетическом цехе, в цехе электротехнических лабораторий. На ЕВРАЗ Нижнетагильском металлургическом комбинате специалисты посетили подразделения управления главного энергетика, коксохимическое производство, крупносортный цех, проектно-конструкторский институт «Ником-проект».

Инспекторы изучили производственные, управленческие и вспомогательные процессы. Отметили грамотную организационную структуру управления, соответствие документации требованиям стандарта и законодательства РФ, качественный анализ планируемых и реализованных энергосберегающих мероприятий. В работе подразделений комбинатов не выявлено несоответствий. По оценке экспертов, система энергоменеджмента на предприятиях дивизиона «Урал» полностью соответствует требованиям международного стандарта ISO 50001.

На фабрике окускования ЕВРАЗ КГОК. Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ НТМК

«Соответствие энергоменеджмента международному стандарту говорит о том, что для производства чугуна, стали, металлопроката предприятия тратят оптимальное количество энергоресурсов и демонстрируют лучшую динамику по снижению их использования среди предприятий металлургической отрасли в России. К примеру, ЕВРАЗ НТМК с 2018 по 2021 год снизил энергопотребление на 10%», – отметил директор по энергетике дивизиона «Урал» Денис Корякин.

На ЕВРАЗ НТМК система энергетического менеджмента внедрена и сертифицирована в 2017 году, на ЕВРАЗ КГОК – в 2021-м. ISO 50001 – международно признанный стандарт в энергетической сфере. В версии стандарта 2018 года учтены все требования с учетом практического опыта, наработанного за годы внедрения, стандарт максимально интегрируется с другими системами менеджмента. Система энергоменеджмента позволяет управлять рисками, достигать экономии на платежах за топливно-энергетические ресурсы, снизить себестоимость выпускаемой продукции.