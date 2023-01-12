Почта России выпустит специальный конверт, посвященный 300-летию Екатеринбурга

Какой именно рисунок появится на нем, определит конкурс «Град возвышенный, град вдохновенный». Фото: пресс-служба почты России

Почта России выпустит специальный конверт, который посвятят предстоящему 300-летию Екатеринбурга. Какой именно рисунок появится на нем, определит конкурс «Град возвышенный, град вдохновенный», а выпустят его уже к августу этого года.

- Ожидается, что в конкурсе примут участие ученики художественных школ и профессиональных учебных заведений из разных регионов России в возрасте от 7 до 25 лет. Прием работ начнется 16 января и продлится до 30 марта, - рассказали в пресс-службе Почты России.

По словам руководителя отдела маркетинга и корпоративных коммуникаций УФПС Свердловской области Ирины Бахтиной, у Почты России уже есть опыт выпуска марок, конвертов и открыток на основе детских рисунков.

- Это всегда получается интересно, непредсказуемо и смело. Я уверена, что юбилейный конверт, который нам предстоит выпустить по итогам конкурса, станет подарком для всех коллекционеров,- добавила она.