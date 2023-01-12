В метро Екатеринбурга закрыли гермозатвор, предназначенный для ЧС

Люки в метро опустили из-за аномальных холодов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В метро Екатеринбурга закрыли гермозатвор. Так делают в случае техногенных чрезвычайных ситуаций для изоляции. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в мэрии.

Один гермозатвор закрыли на станции «Уральская». Два других люка на станции «Чкаловская». Вечером их полностью закроют.

- Данное решение принято в связи с аномальными температурами наружного воздуха, необходимостью обеспечения заданных параметров микроклимата в кассовых залах, - объяснили в мэрии.

Ранее, 21 декабря, в метрополитене Екатеринбурга произошел технический сбой. Поезда курсировали с удлиненным интервалом.