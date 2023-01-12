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НовостиОбщество12 января 2023 9:17

Большую пресс-конференцию губернатора Свердловской области перенесли

Когда именно она состоится, пока не известно
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Пресс-конференция перенесена в связи изменениями рабочего графика Евгения Куйвашева

Пресс-конференция перенесена в связи изменениями рабочего графика Евгения Куйвашева

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Планировалось, что в пятницу, 13 января, губернатор Свердловской области проведет пресс-конференцию, в ходе которой подведет итоги прошлого года и ответит на вопросы представителей всех СМИ региона. Однако сегодня, 12 января, стало известно, что она состоится в другой день.

- В связи с изменениями рабочего графика пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева перенесена на более поздний срок, - уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

День, когда состоится пресс-конференция, пока не сообщается. Добавим, что она должна была пройти на территории парка Маяковского.