Большую пресс-конференцию губернатора Свердловской области перенесли

Пресс-конференция перенесена в связи изменениями рабочего графика Евгения Куйвашева Фото: Алексей БУЛАТОВ

Планировалось, что в пятницу, 13 января, губернатор Свердловской области проведет пресс-конференцию, в ходе которой подведет итоги прошлого года и ответит на вопросы представителей всех СМИ региона. Однако сегодня, 12 января, стало известно, что она состоится в другой день.

- В связи с изменениями рабочего графика пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева перенесена на более поздний срок, - уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

День, когда состоится пресс-конференция, пока не сообщается. Добавим, что она должна была пройти на территории парка Маяковского.