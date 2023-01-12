Стая бродячих собак пугает детей в поселке Баженово

Бездомные собаки представляют опасность для жителей поселка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Баженово Белоярского района под Екатеринбургом стая собак, которая обитает недалеко от Дома досуга, пугает детей, которые ходят сюда на занятия. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Местные жители в паблике «Подслушано Белоярский» во ВКонтакте рассказывают, что детей в клуб ходит много, собаки могут быть для них опасны. Безнадзорные животные активно плодятся, в стае есть взрослые особи и щенки.

Жители поселка надеются, что кто-то сможет приютить собак. Ранее стало известно, что бездомные собаки периодически терроризируют жителей Академического района в Екатеринбурге.