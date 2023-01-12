Ирина Артамонова исполняет обязанности директора по персоналу «Уралвагонзавода» с октября 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Исполняющей обязанности директора по персоналу «Уралвагонзавода» назначена депутат гордумы Ирина Артамонова. Она заменила Алексея Балыбердина ранее занимавшего должность директора по персоналу на предприятии.

- Ирина Артамонова исполняет обязанности директора по персоналу «Уралвагонзавода» с октября 2022 года, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе завода. - Алексей Балыбердин в сентябре 2022 избран депутатом Нижнетагильской городской Думы VIII созыва, а затем - заместителем председателя Думы на освобожденной основе.

Также в «Уралвагонзаводе» отметили, что директор по персоналу занимается реализацией кадровой и социальной политики предприятия.

Напомним, ранее мы писали, что на «Уралвагонзавод» устроят работать 250 осужденных. Заключенные смогут трудиться операторами станков с программным управлением, сверловщиками, токарями, фрезеровщиками, шлифовщиками, электросварщиками и машинистами.