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НовостиПроисшествия12 января 2023 6:19

В Алапаевске изберут меру пресечения для обвиняемого в убийстве многодетной мамы

По версии следствия, Александр Белюшин задушил бывшую жену вечером 22 декабря
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Белюшин признался, что убитая женщина стала приходить к нему во сне

Белюшин признался, что убитая женщина стала приходить к нему во сне

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алапаевске изберут меру пресечения 37-летнему Александру Белюшину. Местного жителя обвиняют в убийстве бывшей супруги Любови. По версии следствия, вечером 22 декабря 2022 года Александр убил мать пятерых детей по пути в Реж. Женщина попросила экс-супруга подвезти ее в соседний город, куда она планировала переехать. Вечером 10 января Александр дал признательные показания и рассказал, где спрятал тело.

- Сашка Любку любил, все ее выходки нехорошие прощал. Она непредсказуемая порой была, пьяненькая, бывало, приходила, - рассказывали односельчане Белюшиных. - Но вообще дружно жили. Ссорились. Ну а кто без ссор живет? Любка к Сашке сама пришла, когда с первым мужем развелась.

Следователь СК ходатайствовал о заключении Александра под стражу на период следствия.

- По уголовному делу проведен осмотр места происшествия с применением современной криминалистической техники, в ходе осмотра изъят ряд вещественных доказательств, по которым назначены необходимые экспертизы, - пояснили в СУ СКР по Свердловской области.