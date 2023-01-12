Белюшин признался, что убитая женщина стала приходить к нему во сне Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алапаевске изберут меру пресечения 37-летнему Александру Белюшину. Местного жителя обвиняют в убийстве бывшей супруги Любови. По версии следствия, вечером 22 декабря 2022 года Александр убил мать пятерых детей по пути в Реж. Женщина попросила экс-супруга подвезти ее в соседний город, куда она планировала переехать. Вечером 10 января Александр дал признательные показания и рассказал, где спрятал тело.

- Сашка Любку любил, все ее выходки нехорошие прощал. Она непредсказуемая порой была, пьяненькая, бывало, приходила, - рассказывали односельчане Белюшиных. - Но вообще дружно жили. Ссорились. Ну а кто без ссор живет? Любка к Сашке сама пришла, когда с первым мужем развелась.

Следователь СК ходатайствовал о заключении Александра под стражу на период следствия.

- По уголовному делу проведен осмотр места происшествия с применением современной криминалистической техники, в ходе осмотра изъят ряд вещественных доказательств, по которым назначены необходимые экспертизы, - пояснили в СУ СКР по Свердловской области.