Следователи проводят проверку после смерти мужчины на остановке трамвая в Екатеринбурге

Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

На остановке трамвая «Автовокзал» вечером 11 января обнаружили труп. Об этом сообщили горожане группе во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург». Следователи начали проверку.

- Предварительно установлено, что смерть мужчины не носит криминальный характер, - сообщил «КП-Екатеринбург» старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. - По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

Точная причина смерти мужчины будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.

К остановке, где было обнаружено тело мужчины, выезжали также сотрудники территориального ОВД. Они выяснили, что смерть 63-летнего екатеринбуржца могла наступить вследствие резкого ухудшения состояния здоровья.