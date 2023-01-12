На Урале водитель автобуса посадил за руль пассажира без прав

Автобус принадлежит одной из организаций города Перми Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Ивделе на улице Механошина сотрудники ГИБДД подали сигнал об остановке водителю микроавтобуса «FOXBUS», но он остановился не сразу, а проехав еще несколько метров. При этом инспектор ДПС, подойдя к машине, увидел, что водитель и пассажир поменялись местами и стал выяснять, в чем причина.

- Мужчина, который в этот момент находился уже на пассажирском сидении смог предъявить только паспорт, пояснив, что управлял автобусом по просьбе водителя, и сам не является сотрудником предприятия, которому принадлежит пассажирский транспорт, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Оказалось, что изначально автобусом управлял 60-летний мужчина, который в дороге устал и, когда они ехали в ХМАО, предложил одному из пассажиров сесть за руль. При этом он даже не выяснил, есть ли у пассажира водительское удостоверение. Как выяснилось, прав 41-летнего мужчину лишили в мае 2021 года за нетрезвое вождение. Остановили автобус спустя три часа после того, как водитель пустил пассажира за руль.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Сотрудники Госавтоинспекции также установили, что автобус принадлежит одной из организаций города Перми. В транспорте находились вахтовики, которые ехали из Нягани в Пермский край.

Пассажиру теперь предстоит заплатить 30 тысяч рублей штрафа за управление автобусом без прав, а на водителя составлен административный протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортным средством лицу, лишенному прав.

Кроме того, организацию, которой принадлежит автобус, ждет проверка.