На ВИЗе сгорел частный дом

Огонь уничтожил деревянные надворные постройки и двухэтажный садовый дом Фото: Алексей БУЛАТОВ

На ВИЗе вечером, 11 января произошел крупный пожар в садовом товариществе. Огонь распространился на площади 120 квадратных метров. В тушении были задействованы четыре единицы техники и 17 человек личного состава.

- В 21:06 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, Екатеринбург, ул.Крауля, садовое товарищество. На площади 120 квадратных метров сгорели: деревянные надворные постройки и двухэтажный садовый дом, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

О пострадавших не сообщается. Пожарным удалось локализовать огонь в 21:21. Открытое горение было ликвидировано спустя пять часов. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 03:10.

Напомним, в Камышлове во время пожара в частном доме погибли трое детей.