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НовостиПроисшествия11 января 2023 17:33

Что известно о семье, в которой трое детей погибли в пожаре в Камышлове

Знакомые отзываются о них положительно
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: СУ СКР по Свердловской области

Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Камышлове в страшном пожаре в частном доме погибли трое детей десяти, восьми и пяти лет. Во время происшествия их мама находилась в роддоме Екатеринбурга, а отец – на работе.

- Это была вполне обычная положительная семья, их Алексей работает на заводе, в диатомитовой компании, а Екатерина трудится продавцом в магазине, недавно она родила еще одного ребенка, - рассказывают «КП-Екатеринбург» знакомые семьи.

Кроме того, в семье есть пятый ребенок, это сын Екатерины от первого брата, он живет отдельно от своих родственников.

Напомним, что по предварительным данным, дети отравились продуктами горения. Специалисты следственного комитета возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».