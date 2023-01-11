В 2023 году осветят улицы удаленных районов Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Екатеринбурге обновят 60 километров уличного освещения. Об этом заявил мэр города Алексей Орлов. Новые световые устройства установят в отдаленных районах Екатеринбурга.

- У нас очень серьезные планы на 2023 год. Только при взаимодействии с «ЕЭСК» мы планируем осветить почти 60 километров дорог. Это такие территории, как Северка, Шувакиш, Палкинский Торфяник. Там жители ждут освещения уже многие годы. И я рассчитываю, что в юбилейный для Екатеринбурга год все работы будут выполнены, - отметил мэр Екатеринбурга.

По словам Алексея Орлова, за последние несколько лет властям удалось модернизировать больше 90 километров сетей освещения.

На данный момент правительство чаще всего устанавливает современные антивандальные фонари, поскольку 95 процентов нового освещения уничтожают жители города. Например, заново такие фонари установили в сквере Оперного театра. На это потратили больше 13 миллионов рублей.