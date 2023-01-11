В Екатеринбурге рецидивист украл с карты женщины больше 10 тысяч рублей

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге рецидивист украл с карты местной жительницы больше 10 тысяч рублей. Пострадавшая пришла в дежурную часть и рассказала, что с ее счета пропала крупная сумма, при этом никаких покупок она не совершала, позже она обнаружила пропажу кредитки.

- Личность подозреваемого полицейские установили быстро, им оказался ранее судимый за имущественные преступления 30-летний екатеринбуржец вскоре его задержали. Мужчина сознался, что нашел «пластик» и решил воспользоваться им по своему усмотрению, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Максимальное наказание за инкриминируемое преступление составляет шесть лет лишения свободы.