В Нижнем Тагиле агент по недвижимости похитил больше 5,5 миллиона у клиентов

Тагильчанин похитил у своих клиентов больше 5 миллионов рублей. Фото:пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле местного жителя обвиняют в похищении 5,5 миллиона рублей. Мужчина, возглавляющий агентство по недвижимости, смог обманном забрать средства у своих клиентов.

- Возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере). В совершении преступлений подозревается 40-летний директор агентства недвижимости, офис которого расположен по улице Космонавтов, 35,- рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».

С декабря 2021 года по декабрь 2022 года тагильчанин продавал недвижимость. Однако при этом часть денег с продажи он незаконно забирал себе. Всего от действий агента пострадали шесть человек. Мужчина похитил средств на сумму больше 5,5 миллиона рублей.

Следствие уверено, что есть и другие пострадавшие. На данный момент они ищут людей, которые обращались в агентство и оказались в такой же ситуации.