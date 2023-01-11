На трассе под Первоуральском в аварии с фурой и двумя легковушками пострадали два человека

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На трассе под Первоуральском произошла массовая авария с участием фуры и двух легковушек. По предварительным данным, большегруз вытолкнул иномарку KIA Rio на встречную полосу, где она столкнулась с отечественным ВАЗ-2114.

- На этом участке раньше были разделительные столбы, об них часто бились водители. Буквально на днях их убрали, теперь вот друг в друга начали врезаться, - рассказал «КП-Екатеринбург» очевидец происшествия.

В УГИБДД по Свердловской области сообщили, что в столкновении различные травмы получили два человека.

- Пострадали мужчина, водитель KIA, а также его пассажирка, сидевшая на переднем сидении. Также врачи осматривают двух девочек 16 лет и 4 лет, видимых повреждений у детей не было обнаружено, - отметили в региональной госавтоинспекции.

Напомним, в Екатеринбурге 11 января на улице Щербакова произошло ДТП с тремя легковушками. Один из водителей пострадал, а на участке скопилась пробка.