В Нижнем Тагиле осудят женщину, обматерившую участкового

Было возбуждено уголовное дело по статье «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле будут судить 38-летнюю жительницу села Краснополье, которая обматерила полицейского. По версии следствия 18 октября прошлого года она употребила спиртные напитки, после чего вместе с мужем и ребенком отправилась в гости к бабушке.

Около дома своей родственницы она заметила участкового, который ранее составлял на нее протокол за неисполнение родительских обязанностей.

- Вспомнив это, женщина подошла к сотруднику полиции. Участковый сделал ей замечание обвиняемой из-за нахождения в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте и объяснил, что ей грозит новый административный протокол, -уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Это привело женщину в ярость, и она обматерила полицейского. Было возбуждено уголовное дело по статье «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей». Материалы переданы в суд.