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НовостиОбщество11 января 2023 13:56

В Нижнем Тагиле осудят женщину, обматерившую участкового

Материалы уголовного дела отправили на рассмотрение
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Было возбуждено уголовное дело по статье «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей»

Было возбуждено уголовное дело по статье «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле будут судить 38-летнюю жительницу села Краснополье, которая обматерила полицейского. По версии следствия 18 октября прошлого года она употребила спиртные напитки, после чего вместе с мужем и ребенком отправилась в гости к бабушке.

Около дома своей родственницы она заметила участкового, который ранее составлял на нее протокол за неисполнение родительских обязанностей.

- Вспомнив это, женщина подошла к сотруднику полиции. Участковый сделал ей замечание обвиняемой из-за нахождения в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте и объяснил, что ей грозит новый административный протокол, -уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Это привело женщину в ярость, и она обматерила полицейского. Было возбуждено уголовное дело по статье «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей». Материалы переданы в суд.