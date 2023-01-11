В Нижнем Тагиле осудят женщину, обматерившую участкового

Было возбуждено уголовное дело по статье «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Тагиле будут судить 38-летнюю жительницу села Краснополье, которая обматерила полицейского. По версии следствия 18 октября прошлого года она употребила спиртные напитки, после чего вместе с мужем и ребенком отправилась в гости к бабушке.
Около дома своей родственницы она заметила участкового, который ранее составлял на нее протокол за неисполнение родительских обязанностей.
- Вспомнив это, женщина подошла к сотруднику полиции. Участковый сделал ей замечание обвиняемой из-за нахождения в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте и объяснил, что ей грозит новый административный протокол, -уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Это привело женщину в ярость, и она обматерила полицейского. Было возбуждено уголовное дело по статье «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей». Материалы переданы в суд.