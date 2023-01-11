В Екатеринбурге осудили мужчину, укравшего велосипед у олимпийского чемпиона Сергея Устюгова

Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, с причинением значительного ущерба». Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге осудят серийного велоугонщика, который украл байк у олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Сергея Устюгова. Во время разбирательства выяснилось, что злоумышленник действовал с мая по июнь прошлого года. Общая сумма ущерба составила свыше 287 тысяч рублей.

- Одним из потерпевших признан олимпийский чемпион Сергей Устюгов, у которого Хайрулин 3 июня 2022 года похитил велосипед марки Specialized SJ HT Comp Carbon 29 стоимостью 150 тысяч, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В полиции рассказали, что преступника задержали 13 июня, так как дежурный оператор системы видеонаблюдения заметил подозрительного молодого человека в кепке и с пакетом в руках.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, с причинением значительного ущерба». По решению суда, он проведет в колонии строгого режима 2.5 года.