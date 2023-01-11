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НовостиОбщество11 января 2023 11:35

Погрузка на железной дороге в Свердловской области выросла на 6,8% и составила 68,8 млн тонн в 2022 году

В 2022 году погрузка на сети ОАО «РЖД» в Свердловской области составила 68,8 млн тонн, что на 6,8% больше, чем в предыдущем году.
Источник:kp.ru
Фото из архива РЖД

Фото из архива РЖД

За 12 месяцев по железной дороге отправлено:

строительных грузов – 28,8 млн тонн (+27,9% к 2021 году);

руды железной и марганцевой – 12,1 млн тонн (-2,2%);

черных металлов – 10,1 млн тонн (на уровне 2021 года);

руды цветной и серного сырья – 5,2 млн тонн (-12,5%);

цемента – 2,2 млн тонн (-16,4%);

флюсов – 2,1 млн тонн (-2,6%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 1,3 млн тонн (-1,4%);

лома черных металлов – 1,1 млн тонн (-11,4%);

лесных грузов – 976,7 тыс. тонн (-10,7%);

химикатов и соды – 716 тыс. тонн (+9,1%);

кокса – 431,6 тыс. тонн (-17,3%).

В целом на Свердловской железной дороге в 2022 году погрузка составила 141,2 млн тонн.