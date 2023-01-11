Погрузка на железной дороге в Свердловской области выросла на 6,8% и составила 68,8 млн тонн в 2022 году

Фото из архива РЖД
За 12 месяцев по железной дороге отправлено:
строительных грузов – 28,8 млн тонн (+27,9% к 2021 году);
руды железной и марганцевой – 12,1 млн тонн (-2,2%);
черных металлов – 10,1 млн тонн (на уровне 2021 года);
руды цветной и серного сырья – 5,2 млн тонн (-12,5%);
цемента – 2,2 млн тонн (-16,4%);
флюсов – 2,1 млн тонн (-2,6%);
промышленного сырья и формовочных материалов – 1,3 млн тонн (-1,4%);
лома черных металлов – 1,1 млн тонн (-11,4%);
лесных грузов – 976,7 тыс. тонн (-10,7%);
химикатов и соды – 716 тыс. тонн (+9,1%);
кокса – 431,6 тыс. тонн (-17,3%).
В целом на Свердловской железной дороге в 2022 году погрузка составила 141,2 млн тонн.