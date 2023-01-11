НовостиОбщество 11 января 2023 11:35

Погрузка на железной дороге в Свердловской области выросла на 6,8% и составила 68,8 млн тонн в 2022 году

В 2022 году погрузка на сети ОАО «РЖД» в Свердловской области составила 68,8 млн тонн, что на 6,8% больше, чем в предыдущем году.