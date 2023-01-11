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НовостиОбщество11 января 2023 12:17

Во время новогодних каникул в России прошли 16 тысяч спортивных мероприятий

В соревнования были вовлечены порядка 3,5 миллионов человек
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Примечательно, что в этом году декада прошла и в новых регионах России

Примечательно, что в этом году декада прошла и в новых регионах России

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время новогодних каникул в стране в рамках декады спорта и здоровья прошли чуть больше 16 тысяч мероприятий, в которые были вовлечены порядка 3,5 миллионов человек.

- Уверен, у нас есть отличный задел для выполнения в новом 2023 году показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни» и вовлечению большего числа граждан к занятиям физкультурой и спортом, - отметил Дмитрий Чернышенко.

Примечательно, что в этом году декада прошла и в новых регионах России, так, жители ЛНР поучаствовали в легкоатлетическом забеге. По словам министра спорта России Олега Матыцина, к соревнованиям присоединяются чемпионы и призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира

В частности, в Екатеринбурге прошли традиционные легкоатлетические «Рождественские старты», специальным гостем которых стала олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене.

А среди физкультурно-массовых мероприятий самым масштабным стал новогодний «Забег обещаний».