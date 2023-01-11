Жители Нижнего Тагила пожаловались на мусор

Тагильчане говорят, что не везде в городе мусор вывозят своевременно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Нижнего Тагила в социальных сетях жалуются мусор, который не вывозят на полигоны своевременно. Об этом пишет портал tagil.life со ссылкой на паблик «ЧП Нижний Тагил».

Так, например, жители дома №21 по Липовому тракту считают, что оплата за вывоз твердых коммунальных отходов берется каждый месяц, а вот горы мусора вывозить коммунальщики не торопятся.

- Деньги брать успевают, а кто мусор вывозить будет? – интересуются жители.

Горожане говорят, что нередко контейнеры в Нижнем Тагиле работники магазинов заполняют просроченными товарами, поэтому обычные тагильчанам просто не остается ничего другого, как оставить пакеты с мусором рядом.