УГМК разрешили построить многоэтажку на месте офисного здания

Девелопер планирует завершить работы к концу 2024 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специализированный застройщик «УГМК-Макаровский» получил положительное заключение экспертизы на строительство пятой очереди жилого комплекса на месте офисного здания на улице Челюскинцев, 58. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на генерального директора «УГМК-Застройщик» Евгения Мордовина.

- Разрешение на строительство планируем получить в начале февраля, - рассказал он.

Гендиректор отметил, что после этого компания сразу начнет снос офисного здания. На это уйдет пару месяцев. Затем начнется строительство. Девелопер планирует завершить работы к концу 2024 года.

Ранее стало известно, что «УГМК-Застройщик» перенес на 2023 год два строительных проекта в Екатеринбурге, которые планировалось начать в 2022 году. Речь идет о жилом районе «Новокольцовский» и высотных зданиях с апартаментами и коммерческим кластером «Стражи Урала».