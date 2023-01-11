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НовостиОбщество11 января 2023 7:09

В Верхней Салде начнут производить сжиженный природный газ

В «Титановой долине» зарегистрировали нового резидента
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Проект потребует вложения 554 миллионов рублей

Проект потребует вложения 554 миллионов рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Верхней Салде построят комплекс сжижения природного газа на площадке «Титановой долины». Этим займется компания «Аметист-СПГ», сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

- Минэкономразвития РФ в рекордные сроки включило предприятие в реестр резидентов особой экономической зоны, - говорится в сообщении.

Проект потребует вложения 554 миллионов рублей. Комплекс будет выпускать сжиженный газ марки «Б». Топливо подходит для двигателей внутреннего сгорания. Производительность завода оценивается в 1,5 тонны продукции в час.

Строительство должны начать во втором квартале 2023 года. Производство хотят запустить в конце года. А в 2025 году ожидается, что на полную мощность завод выйдет в 2025 году.