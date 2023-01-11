В Екатеринбурге мужчина отобрал у 60-летнего курьера сумку с пиццей и суши

Доставщик не стал ввязываться в конфликт из-за разницы в возрасте Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге мужчина отобрал у 60-летнего курьера одного из японских ресторанов термосумку с пиццей и суши на улице 40 лет Октября. Преступление произошло незадолго до Нового года. Об этом сообщает городское УМВД.

- В дежурную часть территориального ОВД обратился мужчина, работающий курьером. Он сообщил, что около часа ночи привез заказ на указанный адрес. Клиент сам вышел из подъезда, чтобы забрать свои суши и пиццу, - говорится в сообщении.

При оплате заказа доставщику показалось, что заказчик хочет дать ему фальшивую купюру. Курьер отказался выдавать заказ. Однако голодный молодой человек не вернулся домой с пустыми руками. Он отобрал у мужчины всю термосумку и ушел, не заплатив.

Доставщик не стал ввязываться в конфликт из-за разницы в возрасте и агрессивности заказчика. Он обратился в полицию. Прибывшие на место силовики установили, где живет молодой человек. Правда, к тому моменту, когда полицейские зашли в его квартиру, в сумке осталось только 13 комплектов палочек для суши. Остальное голодный грабитель успел съесть.

На подозреваемого завели дело по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Молодой человек находится под подпиской о невыезде.