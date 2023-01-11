В Красноуфимске гость ограбил хозяина квартиры, пока тот спал

Подозреваемый признался в преступлении Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуфимске 35-летний мужчина, который был в гостях, ограбил 59-летнего хозяина квартиры, пока тот спал. Об этом сообщает МО МВД «Красноуфимский».

- Со слов пострадавшего, накануне, в его доме он со своим знакомым распивал спиртные напитки. В ходе распития, заявитель опьянел и уснул, а проснувшись, обнаружил пропажу компьютера и сотового телефона, - говорится в сообщении.

Хозяин квартиры сразу заподозрил гостя. Ущерб оценили в 30 тысяч рублей. Подозреваемым оказался ранее судимый и нигде не работающий мужчина. Полиция установила его местонахождение.

Подозреваемый признался в преступлении. Он рассказал, что воспользовался тем, что знакомый уснул после распития спиртного и похитил имущество. Он признал свою вину и добровольно отдал сотовый телефон и компьютер хозяину.

Полиция возбудила уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (Кража с причинением значительного ущерба). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.