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НовостиОбщество11 января 2023 2:28

В Нижний Тагил приехали беженцы из ДНР и ЛНР

Они сами попросились на Урал
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Приехавшим беженцам предстоит пройти карантин

Приехавшим беженцам предстоит пройти карантин

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижний Тагил в ночь на 11 января приехали беженцы из ЛНР И ДНР. Об этом сообщает TagilCity.ru со ссылкой на мэрию.

- Администрацией города Нижний Тагил проработаны вопросы устройства детей в учебные и дошкольные учреждения, обеспечения учебной литературой, - заявили в администрации.

В уральский город прибыли 35 беженцев, 12 из них – дети. Людей разместили в общежитии Института испытания металлов на Старателе. До этого беженцы жили в пункте временного размещения в Крыму. Они сами захотели приехать на Урал.

Приехавшим беженцам предстоит пройти карантин. После этого с ними начнут работать специалисты миграционной службы и центра занятости населения.

До этого в Нижний Тагил беженцы из ЛНР и ДНР приезжали летом, в июле 2022 года. Тогда на Урал прибыли 33 человека.