В уральском поселке сгорел частный дом

Шесть спасателей прибыли для тушения частного дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Красногвардейский Свердловской области сгорел частный дом. Сообщение о пожаре на улице Советской поступило сотрудникам МЧС днем 10 января.

Пожаром были охвачены десять квадратных метров. Оказались повреждены пол и стены частного жилого дома.

- В тушении пожара были задействованы две единицы техники и шесть человек личного состава, - прокомментировали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В 15:45 спасатели локализовали огонь. Через шесть минут открытое горение было ликвидировано. Свою работу спасатели завершили в 17:30, когда разобрали сгоревшие части дома и провели проливку.

Также пожар произошел в пятиэтажном доме в Екатеринбурге. Там на четвертом этаже загорелось имущество одного из жильцов. Пожарные эвакуировали двенадцать человек из здания. Как сообщают в МЧС, никто не пострадал.