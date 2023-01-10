Жителя Нижних Серег осудили за убийство, совершенное в подростковом возрасте

Суд приговорил уральца к пяти годам лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девятнадцатилетнего жителя Нижних Серег осудили за убийство, которое он совершил в подростковом возрасте. Молодой человек признал свою вину частично.

В апреле 2021 года молодой человек напал на своего пожилого соседа из-за случившейся между ними ссоры. Парень нанес мужчине не менее восьми ударов, а после вывез в лес. Сосед скончался на месте происшествия.

- Осужденный нанес потерпевшему еще не менее одного удара битой в область головы. Поводом к совершению преступления явилась ссора между злоумышленником и его соседом в связи с незаконным подключением потерпевшего к электрическим проводам домовладения подсудимого, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Нижнесергинский районный суд назначил молодому человеку наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.