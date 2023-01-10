В Екатеринбурге при пожаре жилого дома эвакуировали двенадцать человек

При пожаре никто не пострадал
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге на улице Новаторов случился пожар. В муниципальном пятиэтажном жилом доме загорелось имущество. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в восемь вечера 10 января.
- На площади 15 квадратных метрах повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на четверым этаже муниципального пятиэтажного жилого дома, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
По прибытии спасатели эвакуировали двенадцать человек, из них двое – дети. Людей вывели при помощи спасательных устройств дыхательных аппаратов. По словам сотрудников МЧС, пострадавших в пожаре нет.
Всего на место приехали четыре пожарные машины вместе с пятнадцатью спасателями. В 20:37 им удалось локализовать огонь, в 21:23 пожарные завершили свою работу, разобрав сгоревшие конструкции.
Ранее в поселке Черноисточинск произошел пожар, в котором пострадала пенсионерка. Женщина получила 100% ожогов тела. Однако ей удалось выжить.