В Екатеринбурге при пожаре жилого дома эвакуировали двенадцать человек

При пожаре никто не пострадал Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на улице Новаторов случился пожар. В муниципальном пятиэтажном жилом доме загорелось имущество. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в восемь вечера 10 января.

- На площади 15 квадратных метрах повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на четверым этаже муниципального пятиэтажного жилого дома, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

По прибытии спасатели эвакуировали двенадцать человек, из них двое – дети. Людей вывели при помощи спасательных устройств дыхательных аппаратов. По словам сотрудников МЧС, пострадавших в пожаре нет.

Всего на место приехали четыре пожарные машины вместе с пятнадцатью спасателями. В 20:37 им удалось локализовать огонь, в 21:23 пожарные завершили свою работу, разобрав сгоревшие конструкции.

Ранее в поселке Черноисточинск произошел пожар, в котором пострадала пенсионерка. Женщина получила 100% ожогов тела. Однако ей удалось выжить.