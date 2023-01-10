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НовостиПроисшествия10 января 2023 18:49

В Екатеринбурге при пожаре жилого дома эвакуировали двенадцать человек

В пятиэтажке загорелось имущество жителя
Дарья ЧИПУРИНА
При пожаре никто не пострадал

При пожаре никто не пострадал

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на улице Новаторов случился пожар. В муниципальном пятиэтажном жилом доме загорелось имущество. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в восемь вечера 10 января.

- На площади 15 квадратных метрах повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на четверым этаже муниципального пятиэтажного жилого дома, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

По прибытии спасатели эвакуировали двенадцать человек, из них двое – дети. Людей вывели при помощи спасательных устройств дыхательных аппаратов. По словам сотрудников МЧС, пострадавших в пожаре нет.

Всего на место приехали четыре пожарные машины вместе с пятнадцатью спасателями. В 20:37 им удалось локализовать огонь, в 21:23 пожарные завершили свою работу, разобрав сгоревшие конструкции.

Ранее в поселке Черноисточинск произошел пожар, в котором пострадала пенсионерка. Женщина получила 100% ожогов тела. Однако ей удалось выжить.