Председатель СК поручил предоставить результаты расследования смерти женщины в Нижнем Тагиле

По словам мужа Светлыны Бурухиной Андрея, женщина жаловалась на сильные боли, но врачи не делали ей никаких операций. Фото: предоставил Андрей Бурухин

Председатель СУ СК России Александр Бастыркин после смерти 35-летней женщины в Нижнем Тагиле поручил предоставить ему доклад о результатах расследования. Известно, что уралочка скончалась 21 декабря после операции.

За считанные дни известие об ее гибели распространилось по СМИ.

- По данному факту следственными органами регионального следственного управления расследовалось уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность», - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ.

Проведено несколько судебных комиссионных медицинских экспертиз, согласно которым между действиями медицинских работников и наступлением смерти женщины отсутствует прямая причинно-следственная связь.