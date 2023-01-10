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НовостиОбщество10 января 2023 17:44

Рабочему уральского завода выплатят 500 тысяч рублей компенсации за полученную на производстве травму

Ему на ногу упал металлический ящик
Дарья ЧИПУРИНА
Через суд рабочий завода должен получить моральную компенсацию

Через суд рабочий завода должен получить моральную компенсацию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рабочий с металлургического завода получил травму в рабочее время. За это он попросил моральную компенсацию в размере 500 тысяч рублей.

Мужчина в мае 2019 году работал электросварщиком труб на стане. Во время своей смены ему на ногу упал металлический ящик.

- По результатам обследования ему поставлен диагноз - закрытый перелом нижней трети правой бедренной кости без смещения, гемартроз правого коленного сустава. Согласно медицинскому заключению, полученная травма отнесена к категории легких, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

С момента получения травмы мужчина до сих пор не смог восстановить свое здоровье. По его словам, он испытывает нравственные и физические страдания. Сейчас уралец вынужден использовать трость при ходьбе и принимать обезболивающие.

Сотрудник режевской прокуратуры обратился в суд с иском. Работнику завода должны выплатить 500 тысяч рублей моральной компенсации за причинение вреда.