Рабочему уральского завода выплатят 500 тысяч рублей компенсации за полученную на производстве травму

Через суд рабочий завода должен получить моральную компенсацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рабочий с металлургического завода получил травму в рабочее время. За это он попросил моральную компенсацию в размере 500 тысяч рублей.

Мужчина в мае 2019 году работал электросварщиком труб на стане. Во время своей смены ему на ногу упал металлический ящик.

- По результатам обследования ему поставлен диагноз - закрытый перелом нижней трети правой бедренной кости без смещения, гемартроз правого коленного сустава. Согласно медицинскому заключению, полученная травма отнесена к категории легких, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

С момента получения травмы мужчина до сих пор не смог восстановить свое здоровье. По его словам, он испытывает нравственные и физические страдания. Сейчас уралец вынужден использовать трость при ходьбе и принимать обезболивающие.

Сотрудник режевской прокуратуры обратился в суд с иском. Работнику завода должны выплатить 500 тысяч рублей моральной компенсации за причинение вреда.