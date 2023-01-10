В уральском поселке жители семи многоквартирных домов остались без отопления

Жильцы нескольких многоквартирных домов остались без отопления зимой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В поселке Белоярский жильцы семи многоквартирных домов остались без отопления. Все потому что действующей котельной не хватало для всех зданий.

- В ходе ранее проведенной проверки установлено, что при проектировании жилого многоквартирного дома № 16 по улице Отрадная в Белоярском осуществление теплоснабжения объекта предусмотрено от действующей котельной, расположенной между домами №5 и 7 улице Сибирская путем врезки в действующую систему теплоснабжения, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Благодаря вмешательству ведомства решено было установить дополнительную котельную, мощности которой хватило бы на все семь домов. С 29 декабря 2022 года по 6 января 2023 года проводились замеры температурного режима. А также произведен осмотр места монтажа дополнительных модульных котельных.

7 января дополнительная котельная начала свою работу. Новых жалоб от жителей домов не поступало.