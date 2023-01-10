«Автомобилист» дома переиграл ЦСКА и прервал девятиматчевую серию поражений

Сейчас в активе «Автомобилиста» 65 очков в 49 проведенных матчах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» прервал девятиматчевую серию поражений и сумел умеренно переиграть московский ЦСКА на домашней арене. Встреча, проходившая в КРК «Уралец» завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев площадки.

«Шоферы» первыми открыли счет, уже на четвертой минуте Брукс Мэйсек переиграл вратаря армейцев, через 10 минут Никита Нестеров сумел сравнять и вернул свою команду в игру.

Во втором периоде Дмитрий Жукенов реализовал численное большинство, также шайбу в неравных составах забросил и Сергей Широков. Гости на это ответили голом Антона Слепышева. А за десять секунд до финальной сирены Владимир Кузнецов установил окончательный счет встречи.

Сейчас в активе «Автомобилиста» 65 очков в 49 проведенных матчах, что позволяет уральцам лидировать в восточной конференции.