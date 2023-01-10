Нижний Тагил получит больше миллиарда рублей на ремонт и реконструкцию дорог

Миллиард рублей потратят на ремонт дорог в Нижнем Тагиле в 2023 году. Фото: администрация Нижнего Тагила

Нижний Тагил получит больше миллиарда рублей на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ремонтом и реконструкцией займутся на шести объектах в Тагилстроевском и Ленинском районах города.

Как сообщают в администрации Нижнего Тагила, на данный момент известны все объекты, на которых будут вестись ремонтные работы. Первый находится между проспектом Ленина и улицей Циолковского, второй продолжается от улицы Циолковского до улицы Победы. Ремонтом займутся и на улице Фрунза. На Гальянке на улице Тагилстроевской 2,3 километра дорог также отремонтируют. На Черноисточинском шоссе уложат новый асфальт.

- В соответствии с планами, которые были озвучены главой города Владиславом Пинаевым еще осенью, мы продолжим обновление одной из центральных улиц Нижнего Тагила, начатое прошлым летом, нам предстоит отремонтировать два участка автодороги на проспекте Мира, - отметил заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

Также администрация продолжит реконструировать комплекс улиц с путепроводом над железнодорожными путями. Ремонт будет проходить на улице Октябрьской революции и улице Циолковского.